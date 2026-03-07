2020年の1作目放送から瞬く間に話題となった人気シリーズ『教場』。集大成ともいえる映画『教場 Reunion/Requiem』で生徒役を演じた綱啓永さん、齊藤京子さん、井桁弘恵さんに、これまでの作品に対する印象や、実際に挑んでみての体感、現場の雰囲気、俳優キャリアとして得たものを伺いました。── みなさん、『教場』シリーズをご覧になっていたそうですが、出演が決まったときの気持ちは？綱啓永（以下、綱）嬉しかったです。