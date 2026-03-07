俳優の中村倫也が６日放送の「Ａ―ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演し、日本テレビアナウンサーで妻の水卜麻美アナについて語った。中村は２０２３年に水卜アナと結婚。ＭＣの笑福亭鶴瓶が水卜アナについて「どこであんなん見つけたん？あんなエエ人」と質問。中村は「本当にすごい人です。まだバレてないすごさがいっぱいあります。一番すごいのは、お皿から食べ物がなくなってくると寂しそうな顔をするんです。あれが一