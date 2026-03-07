東京都は、水道局から業務を委託されている事業者の協力会社がサイバー攻撃を受け、およそ13万件の個人情報が流出したおそれがあると明らかにしました。東京都によりますと、今月2日、都の水道局から業務を委託された事業者の協力会社が、外部からランサムウェアを使ったサイバー攻撃を受けました。この会社は、水道の使用量を自動で検針する「スマートメーター」を設置している利用者に対しアンケートなどで調査を行う業務を担っ