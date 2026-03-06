À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë¹ñºÝÌîµåÂç²ñ¡Ö2026 World Baseball Classic¡ÊWBC¡Ë¡×¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£WBC¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£±à¤Ï¡¢Netflix¤È¤È¤â¤Ë¡¢2026Ç¯3·î6Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅìµþ¥×¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜÀï4»î¹ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡Ù¤È°ì½ï¤Ë´ÑÀï¤·¤è¤¦¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤ò¡¢Á´¹ñ9¤«½ê¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´¤Ç¤Ïµ­¼Ô²ñ¸«É÷¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤â¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó