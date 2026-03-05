3日、流通経済大学サッカー部の複数の部員が、寮で違法薬物を使用した疑いで家宅捜索を受けていたことが判明。大学は同日公式サイトに謝罪文を掲載し、緊急記者会見も行った。 千葉県内で開かれた会見では、片山直登学長が、サッカー部に所属する学生5人が違法薬物を使用した疑いがあることなどを説明。「関係者の皆さまに対し、心より深くおわび申し上げます」と謝罪した。 また、公式サイトには事件の経緯を掲載し