2024年4月、北海道旭川市のつり橋から女子高生のAさん（当時17歳）が転落、殺害されたとされる事件で、殺人罪などの罪で起訴された内田梨瑚被告（23）の第1回公判前整理手続きが、今年3月3日に旭川地裁において「非公開」で行なわれた。 【画像】カラオケ喫茶で内田梨瑚被告と乱痴気騒ぎをする不倫刑事 今回の手続きで、内田被告の裁判員裁判が5月25日から行なわれることが決まった。筆者は、これまで共犯とされる小西優