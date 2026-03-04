Image: Apple ここまで推してくるとは。2026年3月3日、Appleが新しいMacBook Air/Proを発表しました。MacBook Airは新しい頭脳としてM5チップを搭載し、MacBook ProはM5 Pro/Maxチップを選択できるようになりました。高すぎるとかいや妥当だよとか言えることはいろいろありますが、この記事では主にMacBook Proの「AI性能」にフォーカスします。といっても、Apple Intelligenceの話ではあり