その“かゆみ”は、ただの肌荒れではなかった――。3日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ！世界仰天ニュース』(毎週火曜21:00〜)では、「衝撃のアレルギー」を特集する。ヤバイTシャツ屋さん・ありぼぼVTRに登場するのは、人気バンド・ヤバイTシャツ屋さんのメンバー・ありぼぼを襲った耐えられないかゆみと全身に広がる湿疹の体験。その症状は、ある色を身に着けた時にあらわれたという。ほかにも、若い医師を襲った毎