Photo: 小原啓樹 もっと信じて良いんだ、ロボット掃除機のことを。最近、周囲の人がどんどんロボット掃除機ユーザーになっていまして、「近ごろのモデルはすごい」「もっと早く買うべきだった」といった感想をよく耳にするようになりました。僕も気になってはいるものの、自分で掃除をするのが好きなこともあってロボット掃除機に対して「本当に任せられるのか？」という疑念が拭いきれなか