今季から正式に導入されるプロ野球の「リプレーセンター」が３月１日からオープン戦で試験運用されることが２７日、発表された。本拠地球場での試合が対象となる。都内にあるＮＰＢ事務局内に全試合の中継映像を確認するリプレーセンターを設置。現役審判員２人と映像を操作するオペレーターが配置され、映像を視聴して判定する。従来は、監督からリクエスト行使があった場合、審判員がグラウンドから下がって自ら映像の検証