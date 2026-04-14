Photo: SUMA-KIYO 2015年から2017年にかけて発売されていた、12インチのMacBookをご存知でしょうか。スペックは控えめで、画面もちょっぴり小さい。でも、その分フットワークを優先させた、1kgを切る軽量さとコンパクトさが最大の魅力でした。Apple（アップル）の公式サポートが終了した現在でも使い続けている根強いファンが多く、ぼくもその1人。動画編集は厳しいまでも、その圧倒的な機動