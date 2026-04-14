ボーンマスは14日、アンドニ・イラオラ監督が今季限りで退任することを発表した。現在43歳のイラオラ監督は2023年夏、ボーンマスの監督に就任。プレミアリーグ昇格2年目のチームでクラブ史上最多の勝ち点48を勝ち取り、12位につけると、2年目の昨季は勝ち点56で9位フィニッシュ。今季もここまで勝ち点45を重ねて11位につけており、クラブ躍進の立役者となった。イギリス『BBC』によると今季限りで契約が切れるため、フリーで