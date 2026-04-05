阪神ファンの女性「TORACO」約3000人へのアンケートで驚きの結果が出た。それは約4人に1人のファンが過去に他球団のファンだった経験があると回答したこと。中でも驚きだったのは、乗り換え元の球団だ。彼女たちはなぜ“推し変”したのか。 【画像】巨人ファンと阪神ファン 『「幸福感」に満たされたいなら阪神ファンを知りましょう』（集英社）より一部・抜粋再構成してお届けする。 「巨人ファン」が「アンチ巨