初夏にぴったりの爽やかスイーツが登場♡nana’s green teaから、はちみつとレモンをテーマにした季節限定メニューが販売されます。瀬戸内レモンの酸味と国産はちみつのやさしい甘さが重なり、軽やかで奥行きのある味わいに。暑くなるこれからの季節にぴったりな、贅沢スイーツとドリンクをチェックしてみてください♪ 爽やかパフェで贅沢時間♡ 「はちみつレモンのレアチーズパフ