ウケてるぞ！▶▶この作品を最初から読むぶっ飛んでるのに温かい。人間味あふれすぎる介護の現場コミックエッセイ！介護業界に20年ほど携わり、介護支援専門員（ケアマネ）として働くケンさん。デイケア、訪問入浴を経てケアマネとなり、たくさんの介護現場を経験してきたケンさんだからこそ描けるエピソードは、思わず「嘘でしょ!?」と思ってしまうような出来事も。ケンさんの長いキャリアの中で仕事を通じて出会った利