【モデルプレス＝2026/02/26】マクドナルドは、3月4日より「てりたまファミリー」を期間限定で店舗販売。「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」がリニューアルして3年ぶりに復活するほか、全6種のラインアップで登場する。【写真】マック、3年ぶりに復活した人気メニュー◆マクドナルド「てりたまファミリー」今年も登場1996年の初登場以来、“春と言えば”と愛され続け、2026年で30周年を迎える「てりたまバーガー」は、しょ