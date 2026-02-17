マクドナルド「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」3年ぶり復活 とちおとめ＆白桃使用の新ドリンクも
【モデルプレス＝2026/02/26】マクドナルドは、3月4日より「てりたまファミリー」を期間限定で店舗販売。「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」がリニューアルして3年ぶりに復活するほか、全6種のラインアップで登場する。
【写真】マック、3年ぶりに復活した人気メニュー
1996年の初登場以来、“春と言えば”と愛され続け、2026年で30周年を迎える「てりたまバーガー」は、しょうがとリンゴ、にんにくの風味を隠し味に加えたてりやきソースをポークパティに絡め、たまごやシャキシャキレタスと一緒にゴマ付きバンズでサンドした商品。初の日本限定バーガー「てりやきマックバーガー」を進化させるべく、様々な具材で施策を重ねた結果、いちばん相性が良かった具材が“たまご”ということで「てりたまバーガー」が誕生した。
そんな春の定番「てりたまバーガー」や、とろけるチェダーチーズが相性抜群の「チーズてりたま」に加え、てりたま30周年を記念して、2023年に登場した「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」の味わいがパワーアップし、3年ぶりに復活。瀬戸内産レモンを細かく刻み、具材感たっぷりのタルタルソースにレモン果汁も加え、レモンのジューシーさと爽やかさがさらにアップした。丁寧に焼き上げたベーコンが相性抜群のやみつきになる一品となっている。
さらに、朝マックでもてりたまの味わいが楽しめる「てりたまマフィン」が登場する他、春気分を味わえる味わいと色合いの炭酸ドリンク「マックフィズ とちおとめ白桃」と、なめらかなソフトクリームをトッピングした「マックフロート とちおとめ白桃」も発売される（※それぞれとちおとめ果汁、もも果汁あわせて1%使用）。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆マクドナルド「てりたまファミリー」今年も登場
◆マクドナルド、新たな炭酸ドリンク登場
