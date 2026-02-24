“高騰”の主要因は150億円ともされる放映権料野球日本代表「侍ジャパン」が、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で優勝した際の経済効果が、日本国内で約931億6783万円になると、関大の宮本勝浩名誉教授が試算した。24日に同大が発表した。宮本教授の分析によると、前回優勝した2023年WBCの経済効果である約596億4847万円から、約1.6倍の急増になるという。同教授は「現在、世界も日本も政治、経済、