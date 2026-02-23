女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「結婚」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2025年2月10日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝結婚してから、相手の知らなかった一面が見えてくることは、よく聞く話です。良くも悪くも、共に年月を過ごしながらお互いに折り合いをつけて、夫婦としての絆を強めていくのが、結婚だと言えるでしょう。しかし、彼の知らない一面が、結婚