ガーリーな世界観で人気のMaison de FLEURから、とびきりキュートなコラボレーションが到着♡マイメロディとマイスウィートピアノの愛らしさを、優しいピンクのファー素材で表現した特別なコレクションが発売されます。持つだけで心ときめくバッグ＆チャームは、春のお出かけをロマンティックに彩ってくれそうです。 ふんわり可愛いコラボデザイン 本コレクションはバッグ2型