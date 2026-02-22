マイメロディ＆マイスウィートピアノが彩る春♡限定コラボ登場

ガーリーな世界観で人気のMaison de FLEURから、とびきりキュートなコラボレーションが到着♡マイメロディとマイスウィートピアノの愛らしさを、優しいピンクのファー素材で表現した特別なコレクションが発売されます。持つだけで心ときめくバッグ＆チャームは、春のお出かけをロマンティックに彩ってくれそうです。

ふんわり可愛いコラボデザイン

本コレクションはバッグ2型、チャーム2型の全4型展開。ぬいぐるみチャームは、お揃いのケープをまとった特別仕様で、ギンガムチェックにチュールを重ねた華やかなデザインが印象的。

フロントにはブランドロゴプレートとリボンをあしらい、細部までときめきが詰まっています。

フェイスモチーフの2Wayトートバッグは、両耳に細いリボンを添えて上品な甘さを演出。裏地にはチャームとリンクしたギンガムチェック柄を採用し、見えない部分にもこだわりました。

取り外し可能なショルダーストラップ付きで、ハンドバッグとしてもショルダーとしても使える実用性も魅力です。

販売情報をチェック

My Melody 2WayトートバッグはカラーPinkで、価格は8,800円。

My Melody チャームはカラーPinkで、価格は3,950円です。

My Sweet Piano 2WayトートバッグはカラーLight Pinkで、価格は8,800円。

My Sweet Piano チャームはカラーLight Pinkで、価格は3,950円となっています。

発売日：2026年2月27日（金）※ECサイトは前日20時

販売場所：全国のMaison de FLEUR店舗／ECサイト「STRIPE CLUB」／ZOZOTOWN

心ときめく春の相棒に♡

淡いピンクのファーと繊細なディテールが重なり合い、大人の可愛らしさを演出してくれる今回のコレクション。単品使いはもちろん、バッグとチャームをお揃いで楽しめばときめきも倍増します♪

数量や在庫状況は店舗により異なるため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。春のお出かけにぴったりな特別アイテムを、ぜひ手に取ってみてください♡