ÇÐÍ¥¤Î¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡Ê43¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤³¤ì¥Þ¥¸¤Ç¥Þ¥Þµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤ä¤Ä¡×¤È°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÅù¿ÈÂç¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¶¦´¶¤ÈÏ«¤¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆý¼óµñÈÝ¤µ¤ì¤ÆµÍ¤ó¤À¡×°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Î¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¿¿ÌÚ¤Ï1Ëç¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÓ®ÆýÉÓ¤ÎÆý¼óµñÈÝ¤µ¤ì¤ÆµÍ¤ó¤À¡¢¤·¤«¤â¤Ê¤ó¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»ä¤ÎÈ±¤¿¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤Èµ­¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÁ°È±¤¬µÕÎ©¤Ã