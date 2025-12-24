俳優の真木よう子（43）が24日、自身のYouTubeチャンネル「金森姉弟」を更新。第2子の出産を報告した。パートナーは16歳年下の俳優・葛飾心。【写真】真木よう子のパートナー、俳優の葛飾心YouTubeは、自身の弟・仁氏とともにトークする内容。「【出産報告】母子共に健康です。」と題した動画を公開し、「ついにね、産まれました」「母子ともに健康です」などと報告。さらに、妊娠糖尿病を発表していたこともあり「何かと心配