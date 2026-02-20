カルビーのスナック菓子をモチーフにしたミニチュア玩具「Calbeeルービックキューブ〜カルビーお菓子ミニキューブコレクション〜」が、2026年2月下旬に発売されます。ラインアップはポテトチップスやじゃがりこなど全6種類。価格は各1100円（税込）です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本商品はカルビーと、ルービックキューブを日本で展開するメガハウスのコラボレーションによって誕生しました。キーチェ