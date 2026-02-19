ファミリーマート（東京都港区）が、プライベートブランド「ファミマル」シリーズの新商品として、人気ラーメン店「来来亭」監修による「来来亭背脂しょうゆラーメン」と「来来亭背脂こってりラーメン葱（ネギ）盛り」を2月24日に販売開始します。【えっ？】ネギたっぷり？期間限定商品もチェック！来来亭は、滋賀県野洲市に本店をかまえ、全国に約240店舗を展開するラーメンチェーン。ファミリーマートでは、2022年から