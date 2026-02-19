金正恩総書記の実娘とされる金ジュエ氏に、内外の注目が集まっている。韓国の国家情報院は今月12日、「後継者に内定したとの見方が有力だ」と報告した。軍事行事や大型建設事業に同行する姿は、後継演出と見るのが自然だろう。しかし、金正恩・ジュエ父娘の“距離感”には、相変わらず拭いがたい違和感がある。金正恩・金ジュエ父娘と李雪主夫人は2月16日、「和盛地区第4段階1万世帯住宅」竣工式に出席。ひな壇上で父娘は、国家儀