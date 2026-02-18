「築地銀だこ」のたい焼取扱店舗では、2026年2月18日から3月1日まで、クロワッサンたい焼の定番商品『あずき』を対象とした「あんこ"30％"増量キャンペーン」を実施。また同日から、クロワッサンたい焼『いちごカスタード』を期間限定で販売しています（一部店舗除く）。春の新作「いちごカスタード」も見逃せない2月18日から3月1日までの12日間限定で、一番人気の『あずき』のあんこを通常販売品と比較して30％も増量。北海道産あ