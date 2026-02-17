キタンクラブより、「かわいい かわいい ねこうさぎちゃん たれみみ」が、2026年2月25日（水）から全国のカプセルトイ売場にて順次発売される。＞＞＞「かわいい かわいい ねこうさぎちゃん たれみみ」をチェック！（写真6点）シリーズ累計900万個（2026年2月現在）目前！キタンクラブの人気シリーズ「ねこのかぶりもの」に、待望の最新作が登場する。今回の主役は、シリーズの中でも人気の高い「ねこうさぎちゃん」。愛らしさは