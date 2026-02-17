今年開園25周年を迎える東京ディズニーシーは、4月15日（水）から2027年3月31日（水）までの期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催。それに先駆け、4月8日（水）から順次、スペシャルメニューの数々が販売開始となる。今回は、イベントのテーマカラー、ジュビリーブルーで彩られたメニューをはじめ、25周年を記念したさまざまなメニューの中から、一部をピックアップし