今月は全国的に記録的な大雪に見舞われ、以降も寒い日が続いています。気温の低い日、特に冷えるのが、耳やほほ。防寒はしたいけれど、アウトドアに寄りすぎないちょうどいいアイテムはないかと探していたところ、SNSで見かけた無印良品の「首のチクチクを抑えたメリノウール混 バラクラバ」が気になったので購入！頭にすっぽりかぶるほかにも、首まで下げればネックウォーマーにもなって2wayで使える優れものなんです。◆無