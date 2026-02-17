「首も耳もあったかいのにちゃんとオシャレ！」無印の防寒アイテムが“買い”だった。2WAYなのも嬉しい
今月は全国的に記録的な大雪に見舞われ、以降も寒い日が続いています。
気温の低い日、特に冷えるのが、耳やほほ。防寒はしたいけれど、アウトドアに寄りすぎないちょうどいいアイテムはないかと探していたところ、SNSで見かけた無印良品の「首のチクチクを抑えたメリノウール混 バラクラバ」が気になったので購入！
頭にすっぽりかぶるほかにも、首まで下げればネックウォーマーにもなって2wayで使える優れものなんです。
◆無印で発見！ 防寒＆街でも浮かないデザインのバラクラバ
頭から顔、首まですっぽり覆う防寒アイテム“バラクラバ（目出し帽）”。その一方で、ハイブランドがコレクションで使用したり、韓国で流行したりしたことでも、タウンユースもできるファッションアイテムとして、ここ数年注目を集めています。
無印良品の「首のチクチクを抑えたメリノウール混 バラクラバ」も、シルエットがすっきりしていて、いい意味で防寒アイテムっぽさを感じさせないスマートなデザインが魅力です。
「首のチクチクを抑えたメリノウール混 バラクラバ」2,990円/税込
カラー：黒
商品サイズ：タテ50×ヨコ25cm
仕様・混率：本体 ウール100％、切替え 綿50％、ポリエステル50％
◆コーディネートになじみやすい、落ち着いたカラーがラインナップ！
カラーは、グレー、アイボリー、ダークネイビー、モカブラウン、そして筆者が購入した黒の5色展開。
サイズはタテ50cmと長めで、首はもちろん鎖骨下まですっぽり覆ってくれます。
◆デザインは、すっきりシャープなフォルムの前開きタイプ
左：正面、右：背面
頭からすっぽりかぶるだけなので、脱ぎ着しやすく、あご下のひもを引っ張れば顔まわりをキューッと絞ることができます。
◆首に触れる部分の素材は、綿混
綿は、オーガニックコットン。繊維が細かく、柔らかい高品質なメリノウールが使われているそう。
顔や首もとのような皮膚が敏感な部分には、毛羽立ちが少なくチクチクしにくい仕様がうれしいですよね。
では、頭からかぶってみたいと思います。
◆2通りの使い方ができて、お値段以上に得した気分！
まずは、頭からかぶっていきます。
顔まわりまで生地をたぐり寄せておくと、メイクが付きにくいしスムーズです。
あご下のひも以外に装飾はないので、引っ掛かりなくスポッとかぶることができました。
あとは、フードの形と髪を整えれば、着用完了です。
額やフェイスライン、首がすっぽり覆われて、肌の露出が大幅に減。
◆生地は薄めだけれど、目が細かいから風を通しにくいところが高ポイント
ウォーキングの時も、マフラーのように風でほどけることがないから手で押さえる必要もなし！
思っていたよりも軽くて、息苦しさや圧迫感がないから長時間かぶっていても快適です。
首まわりにゆとりがあるから、チクチク感はほぼ気にならないレベルでした。
コンビニに立ち寄る時や、人が多いところに行く時は、フードをうしろに垂らしてネックウォーマー風にトランスフォーム！
つけ襟ならぬ“つけフード”になるので、首まわりがすっきりした服のアクセントとして日常使いに取り入れるのもよさそう。
ボリューム控えめでシンプル、カジュアルにもキレイめにも合わせやすいところが気に入っています。
はじめは脱ぎ着する時の髪の乱れやフード内でのごわつきが気になっていたけれど、あらかじめ結んでおけば解決。
2wayで使えて2990円だから、お値段以上のお得感があるかも！
筆者はほぼ毎日着用していますが、ほかの洋服との摩擦もない（首もと以外）ので、毛玉も発生しにくい印象です。
それと、顔まわりに使うアイテムは汚れも心配……。だけど、商品タグの洗濯表示に従ってお手入れをすれば清潔に保てるので安心です。
気になった人は、店舗をチェックしてみてくださいね。
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi
