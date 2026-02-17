刃牙道のアニメ化作品が、2026年2月26日（木）よりNetflixにて世界独占配信されることが決定した。これにあわせて、範馬刃牙と宮本武蔵の激突を描いた躍動感あふれる浮世絵ビジュアルも公開。日本古来の美とストリートカルチャーが融合した迫力の一枚が、ファンの期待を一層高めている。【関連画像】刃牙と武蔵の”巌流島の戦い”浮世絵ビジュアルをチェック！本作は、板垣恵介による同名コミックを原作とし、2014年から2018年まで