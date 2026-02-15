CONVERSE（コンバース）は、国内外で人気を博すTVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』とのコラボレーションスニーカーを発売。「ALL STAR（オールスター）」をベースに、作品に登場するキャラクターをモチーフとした全6種を展開。2026年2月20日より、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い店舗にて、限定数量で順次発売予定だ。＞＞＞CONVERSE×NARUTOラインナップをチェック！（写真26点）ラインアップは、OXカットモデルの「