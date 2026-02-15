世代を問わず愛されるミッフィーデザインのホットアイマスクから、歓送迎シーズンにぴったりなサンクスギフトが登場。2月10日より発売されます。やさしい温もりとアロマの香りで、忙しい毎日にほっとひと息つけるリラックスタイムを演出。感謝の気持ちをさりげなく伝えられる、心あたたまるギフトです♡ 癒しのアロマ温熱ケア ミッフィーサンクスギフト（ホットアイマスク）全2種 価格：550円（税込）