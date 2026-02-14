朝から夜まで好きな時間に利用でき、がっつりメニューからスイーツまでそろうコメダ珈琲店。愛知県発祥ですが、いまや全国的に人気のカフェチェーンです。今回は、写真より実物のほうがボリューム満点で「逆詐欺」と話題の、コメダ珈琲店の人気メニューを3つ紹介します。ミニサイズのはずが満足感たっぷりな一品や想像以上の迫力に驚くフードまで、コメダらしい魅力がたっぷり詰まっていますよ。え？これ本当に写真と一緒！？●