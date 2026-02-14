「逆詐欺」がすぎる！コメダ名物、写真より「実物がデカすぎ」な満足メニュー3選

朝から夜まで好きな時間に利用でき、がっつりメニューからスイーツまでそろうコメダ珈琲店。愛知県発祥ですが、いまや全国的に人気のカフェチェーンです。

今回は、写真より実物のほうがボリューム満点で「逆詐欺」と話題の、コメダ珈琲店の人気メニューを3つ紹介します。ミニサイズのはずが満足感たっぷりな一品や想像以上の迫力に驚くフードまで、コメダらしい魅力がたっぷり詰まっていますよ。

え？ これ本当に写真と一緒！？

●ミニコメバスケット（610〜680円）

メニュー写真以上のボリューム感が嬉しい「ミニコメバスケット」。人気のコメチキ2個 にミニサンドが付いたメニューで、ドリンクとのセットにもぴったりなサイズ感です。

「これが『ミニ』な理由が今だにわからない」「いい意味で全然お手軽じゃない量です」とSNSにコメントが。食べごたえのある量で、ランチ代わりにもぴったりなほど満足度が高いと好評ですよ。

●カツパン（950〜1040円）

揚げたてサクサクの大ぶりロースカツとキャベツを豪快に挟んだカツパン。メニュー写真ではサンドイッチサイズに見えるのに、実際に出てくると厚みと存在感が段違いです。

「おいしいのに食べきれたことがいまだにない」「でかいとは聞いてたけどここまでとは！」とその大きさに驚く人がたくさんいます。ボリュームのあるパンが好きな人にはたまらない一品です。

●たっぷりたまごのピザトースト（810〜890円）

ふわっと厚みのあるトーストに、たっぷりのたまごペーストとチーズをのせた人気のピザトースト。メニュー写真以上に具材がぎっしり詰まっていると感じる人が多く、朝食にもランチにも満足感たっぷりです。

ボリュームだけでなく味もおいしく、「え...コメダってこんなおいしいの！？」「毎日これでおなかいっぱいなりたい」とSNSでも評判。軽食のつもりが、思ったより食べごたえがあると感じる逆詐欺系メニューのひとつです。

コメダ珈琲らしい満足感を重視した提供が魅力のメニューたち。軽めのつもりがしっかりお腹いっぱいになる、嬉しい誤算を体験してみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部