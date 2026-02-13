シナモロールの誕生日をお祝いする体験型イベント『シナモロール そらいろキッズパーティ』が、池袋・サンシャイン60展望台 てんぼうパークにて、2026年2月27日（金）〜3月31日（火）の期間限定で開催される。＞＞＞イベントのイメージや限定メニューをチェック！（写真14点）本イベントは、3月6日に誕生日を迎えるシナモロールのバースデーパーティとして、「お空のパーティ会場」をテーマに、シナモロールのお友だちと準備からお