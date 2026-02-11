2月8日投開票の衆院選で、元タレントで自民党の森下千里氏（44）が、宮城県の小選挙区で初当選。これまで比例復活に甘んじてきた森下氏にとって、小選挙区での勝利は悲願であり、しかも相手は長年、選挙区で強固な地盤を築いてきた中道改革連合前議員・安住淳氏（64）。自民党内でも驚きの声が上がっている。【写真】友人の結婚式に“とんでもないドレス”で出席した森下千里背景には、選挙期間中に全国的な広がりを見せた“高