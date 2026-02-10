山形県尾花沢市のキャンプ場の女性用トイレの個室で盗撮目的とみられるカメラが見つかっていたことがわかりました。 キャンプ場を管理する尾花沢市は近く警察に被害届を提出する方針です。 市によりますと、カメラが設置されていたのは尾花沢市の「サンビレッジ徳良湖オートキャンプ場」の女性用トイレの個室です。 関係者によりますと、今月７日の午後４時ごろ、キャンプ場の従業員が発見したということです。 カメラは