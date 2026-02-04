4月29日（水・祝）公開の実写版『SAKAMOTO DAYS』。主要キャスト総出演の最新特報映像が公開された。また、2人の坂本が描かれたムビチケ前売券が、2月6日（金）より販売開始される。2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載が開始され、現在までに単行本は25巻刊行、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）している大ヒットコミック『SAKAMOTO DAYS』。全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋