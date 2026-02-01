【オランダ・エールディビジ第21節】(フィリップス・スタディオン)PSV 3-0(前半3-0)フェイエノールト<得点者>[P]A. Obispo(10分)、フース・ティル(13分)、イスマエル・サイバリ(17分)<退場>[フ]ゴンサロ・ボルジェス(84分)<警告>[P]N. Fernandez(74分)[フ]アネル・アフメドジッチ(9分)、M. Deijl(48分)、ウサマ・タルガリン(53分)観衆:35,000人└上田綺世はリーグ戦6戦不発…フェイエノールトはPSVとの首位対決