PSVvsフェイエノールト 試合記録
【オランダ・エールディビジ第21節】(フィリップス・スタディオン)
PSV 3-0(前半3-0)フェイエノールト
<得点者>
[P]A. Obispo(10分)、フース・ティル(13分)、イスマエル・サイバリ(17分)
<退場>
[フ]ゴンサロ・ボルジェス(84分)
<警告>
[P]N. Fernandez(74分)
[フ]アネル・アフメドジッチ(9分)、M. Deijl(48分)、ウサマ・タルガリン(53分)
観衆:35,000人
└上田綺世はリーグ戦6戦不発…フェイエノールトはPSVとの首位対決で3失点完敗、勝ち点17差に
