ホテルのユニットバスの正しい使い方について、札幌東急ホテルズの公式TikTokアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…」これがホテルスタッフが教える「ユニットバス」の“正しい使い方”です！公式TikTokアカウントは「ユニットバスは正しく使えてますか？」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフがユニットバスの正しい使い方について、次のように紹介しています。【ユニットバスの正しい使い方】