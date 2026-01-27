手軽で購入でき、サラダや炒め物など、さまざまな料理に使うことができるのがツナ缶です。非常に便利な食材ですが、どのような栄養素が含まれているのでしょうか。ツナ缶の栄養素のほか、ツナ缶の栄養吸収を促進する食べ物などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが「ツナ缶」の栄養吸収をサポートする食べ物です！鉄分はビタミンと一緒に摂取すると吸収率が高まるQ.そもそ