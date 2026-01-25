中国軍部ナンバー2の張又侠中央軍事委員会副主席と劉振立統合参謀部参謀長が規律違反容疑で調査を受けていると中国国防部が24日に発表した。中国国防部はこの日ホームページを通じ「中央政治局委員であり中央軍事委員会副主席である張又侠、中央軍事委員会委員兼統合参謀部参謀長である劉振立が深刻な規律違反と不法行為を犯した容疑を受けている。党中央の研究を経て立件し審査・調査を進めることに決めた」と明らかにした。具体