トリップドットコム（Trip.com）は、「人気海外航空券タイムセール」を1月25日午前10時から午後11時59分まで開催する。エコノミークラス片道航空券がソウル行きが6,900円から、釜山行きが7,900円から、台北行きが8,900円から、バンコク行きが10,900円から、セブ・ハノイ行きが13,900円から、グアム行きが15,900円から。搭乗期間は1月25日から5月6日まで。対象は日本版アプリからの予約かつ会員に限られ、1人1回限り購入できる。ま