アビスパ福岡は21日、アルビレックス新潟からGK藤田和輝が完全移籍加入することを発表した。藤田は22日（木）より宮崎キャンプのトレーニングに合流予定とのこと。新天地での背番号は「41」に決定している。藤田は2001年2月19日生まれの現在24歳で、ジュニア年代から新潟の下部組織に所属。2019年にトップチームへ昇格すると、栃木SCやジェフユナイテッド千葉へのレンタル移籍を経験しつつ、公式戦通算40試合でゴールマウス