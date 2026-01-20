涙袋メイクで人気のコスメブランドWonjungyo（ウォンジョンヨ）から待望の新色コスメが全国発売♡「W デイリームードアップパレット 05 ピーチモカ」と、涙袋専用の新アーティストタッチブラシ #04・#05が、2026年2月18日（水）より登場します。1月23日（金）～の期間限定POPUPストア「Wonjungyo Behind the Glow Studio」では先行発売も実施♪毎日のメイクに上品なきらめきと立体感をプラスし