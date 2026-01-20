高市早苗首相が2026年1月23日召集予定の通常国会冒頭に衆議院を解散すると表明した。1月19日の情報番組「BSフジLIVEプライムニュース」（BSフジ）はこの解散会見を受けて特集を組んだ。「意気込みは買うが説得力は全くない解散」コメンテーターの橋下徹さんはこの解散を「私に力を与えて選挙だ」と意義づけた。「高市さんの解散は本来の解散権の行使の仕方ではないが、リーダーが国民からの強力な力を得て、課題山積の日本の政治を