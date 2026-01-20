高市早苗首相が2026年1月23日召集予定の通常国会冒頭に衆議院を解散すると表明した。1月19日の情報番組「BSフジLIVEプライムニュース」（BSフジ）はこの解散会見を受けて特集を組んだ。

「意気込みは買うが説得力は全くない解散」

コメンテーターの橋下徹さんはこの解散を「私に力を与えて選挙だ」と意義づけた。

「高市さんの解散は本来の解散権の行使の仕方ではないが、リーダーが国民からの強力な力を得て、課題山積の日本の政治を前に動かしていこうとする意気込みは評価する」

MCのフジテレビ解説委員長の松山俊行さんは、解散によって年度内の一般会計予算成立が困難になることについて首相が「経済政策に影響を与えない範囲で」と言及していることは「若干説得力がないような気がするが」と橋下さんに問いかける。橋下さんは

「全然ないですよ。だって私にパワーを与えてください選挙なんですから。今のタイミングで本来解散をする必要はないが、今、高市さんへの支持率がマックスですから、個々の自民党議員の不祥事やら維新の不祥事とか吹き飛びますよ。『それぞれの議員の政治とカネの問題を見ないでください。私を総理にするのかどうかを判断してください』ということです。これについては、いろいろ意見や批判はあると思う。ただ政治を強力に前に進めるにはその批判すらも吹き飛ばしてやるという意気込みは素直に評価します」

と話した。

二人は、政策を勉強する、飲み食い政治嫌い、根回ししない

自民党と連立を組む日本維新の会の吉村洋文代表も、衆院選にあわせ「大阪都構想」実現のために、知事選と大阪市長選のダブル選挙を実施しようとしている。橋下さんは高市首相と吉村代表の関係に触れ、驚きの見方をした。

「なぜあんな強固な信頼関係があるのかよくわからなかったが、だんだんわかってきた。前世はあの二人、姉弟だったんだと思った。（二人は）そっくり。思考も態度、ふるまいも。まず政策を勉強する、飲み食い（政治）嫌い、仲間をつくるのも飲み食いではなく俺の背中を見てくれという手法、根回ししない、二人とも永田町スタイルじゃない首長タイプ」

